Fethiye\'de Arızalanan Tekneye Yardım

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ve içinde 4 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne makine arızası yapınca yardım çağrısında bulundu.

Fethiye Nar adası açıklarında seyreden ve içerisinde 4 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı sonrası bölgede bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu çağrı yapılan bölgeye ulaştı. Sürüklenen 15 metre boyundaki tekne KIYEM-5 botuna yedeklenerek Ortaca Sarıgerme'ye emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA