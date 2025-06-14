Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye Ölüdeniz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 20 metre boyundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Karagözler'e emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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