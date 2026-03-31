FETÖ Operasyonunda 12 Gözaltı
FETÖ Operasyonunda 12 Gözaltı

31.03.2026 08:49
Ankara'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilmekte.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon kapsamında 12 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FTÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; Milli İstihbarat Teşkilatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen ve örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 5'i aktif olmak üzere toplam 12 şüphelinin Ankara merkezli 4 ilde, 31 Mart 2026 tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır.
