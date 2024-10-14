Firari Şahıs Kütahya\'da Yakalandı

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Kütahya'da hakkında 30 adet suç, 16 adet aranma kaydı ve 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs saklandığı bir apartmanın çatı katında yakalandı.

Merkez Alipaşa Mahallesi Genç Ali Sokak'ta meydana gelen mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayının firari şüphelisi A.K (39) isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından müşterek yapılan çalışmalar neticesinde Meydan Mahallesi, Aydınlık Caddesinde saklandığı bir apartmanın çatı katında yakalandı.

Şahsın yapılan GBT ve UYAP sorgusunda hakkında 30 adet suç, 16 adet aranma kaydı, ayrıca 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis ve 8 bin TL adli para cezasının olduğu tespit edildi

Gözaltına alınan şahıs Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Nezarethane Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi. - KÜTAHYA