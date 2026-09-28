Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşa ait tedbir iddiası asılsız çıktı

Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşa ait tedbir iddiası asılsız çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun malvarlığına ilişkin kaldırılan tedbir kararının yeniden yürürlüğe konulduğu iddialarının doğru olmadığı belirtildi. Adli kaynaklar, adli makamlarca alınmış ilave veya yeni bir tedbir kararı olmadığını bildirdi.
Fon soruşturması kapsamında 106 kişi ve kuruluşun malvarlığına yönelik kaldırılan tedbir kararının yeniden uygulamaya alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı, adli makamlarca alınmış ilave veya yeni bir tedbir kararının bulunmadığı öğrenildi.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, "Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun malvarlığına yönelik kaldırılan tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı" şeklinde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Ayrıca adli makamlarca alınmış ilave veya yeni bir tedbir kararının bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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