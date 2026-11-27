Fon soruşturması çerçevesinde Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın da aralarında yer aldığı 5 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Kemal Akkaya ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya hakkında yeniden gözaltı kararı uygulanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Kemal Akkaya'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılan Akkaya hakkında aynı soruşturma kapsamında daha önce verilen ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.