Aile yakını konuştu, Gaziantep'teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı - Son Dakika
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Aile yakını konuştu, Gaziantep'teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı

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Gaziantep'te 30 yaşındaki eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden baba Ahmet Demir'in kuzeni Mehmet Buruk, olayla ilgili konuştu. Demir'in maddi durumunun iyi olduğunu ancak psikolojik sorunları bulunduğunu belirten Buruk, "İlaçlarını son zamanlarda düzgün kullanmadığı için bu olaylar olmuştur" dedi.

12.10.2024 16:54  Güncelleme: 17:33
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Gaziantep'te, 30 yaşındaki eşi Emine Demir, kızı 5 yaşındaki Azra, 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen, 11 yaşındaki kızı Medine ve 6 yaşındaki kızı Edanur'u silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden baba Ahmet Demir'in kuzeni Mehmet Buruk, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İLAÇLARINI DÜZGÜN KULLANMADIĞI İÇİN OLDU"

Ahmet Demir'in yaklaşık bir buçuk senedir psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen kuzen Mehmet Buruk, "Kendisi berberdir. Psikolojik tedaviden sonra ilaç kullanıyordu. İlaçlarını da herhalde son zamanlarda düzgün kullanmadığı için bu olaylar olmuştur. Biz de son zamanlarda Ahmet'in sıkıntısının olduğunu biliyorduk. İlaçları düzgün kullanmadığı zaman herhalde cinnet geçirmiş olması lazım ki dört çocuğunu, eşini ve kendisinin hayatına son vermiş" dedi.

Aile yakını konuştu, Gaziantep'teki katliamın arkasındaki neden ortaya çıktı

"KİMSEYE BORCU YOKTU"

Ahmet Demir'in böyle bir olayı gerçekleştirmesini asla beklemediklerini ifade eden Buruk, "Ahmet'in aile içinde herhangi bir tartışması yoktu, bir sorunu yoktu. Sadece psikolojik sorun yaşıyordu. Kendisi iyi bir insandı. Böyle bir şey yapacağı hiç aklımıza gelmezdi. Hayatla barışık bir insandı. Abdestinde, namazında, niyazında bir insandı. Kimseye borcu yoktu. Maddi anlamda hem kendisinin hem de ailesinin durumu iyi" diye konuştu.

Gaziantep'teki aile katliamının nedeni ortaya çıktı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 1 YILDA 7 HASTANE KAYDI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan; Gaziantep Valiliği de olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Şahinbey ilçesinde A.D. isimli şahıs ateşli silah kullanarak 4 çocuğunu ve eşini öldürmüş, daha sonra aynı silahla intihar etmiştir. Olay sonrasında emniyet güçlerimiz tarafından yapılan incelemede şahsın bipolar rahatsızlığı bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu yakınları tarafından beyan edilmiş, son bir yıl içerisinde 7 adet hastane kaydı tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" denildi.

Aile yakını konuştu, Gaziantep\'teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aile yakını konuştu, Gaziantep'teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yunuss Bayern:
    Tek sebebi erd… iyiakşamlar 35 58 Yanıtla
  • Cenk:
    Hastane bahçesinde Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi bahçesinde öylesine denk gelerek konuştuğumuz bir psikiyatri hastası şöyle demişti. Bizi buralara düşürenler disardakiler demişti. Ülke olarak bugün cinnet halinde isek sebebi sadece ve sadece bizi yönetenlerdir..... 22 24 Yanıtla
  • Çağatay Edesen:
    Abdestinde, namazında, niyazında imiş... 8 21 Yanıtla
  • Safak Dasdemir:
    Nasil ya iyi bir insandi namazinda niyazinda ama psikolojik tedavi goruyordu hic beklemiyorduk saka gibi ya psikolojik tedavi ilaccc aliyormus ilacccc 12 5 Yanıtla
  • caps lock:
    Herşeyi yolunda bir adam ne zamandan beri cinnet geçirir oldu. 12 1 Yanıtla
  • Erdinç Dağaşan:
    Tek suçlu ailesi bu adam bipolar hastası bu adamda ateşli silahın ne işi var aile ilaçlarını kendileri içirecekti takip etmemişler hazin son olan çocuklara oluyor bu insan ailesi tarafından sürekli gözetim altında tutulmalıydı 2 1 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray:
    tabi canım kesin öyledir 0 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    BEYİN BEDAVA OLUNCA RABET GÖRMÜYOR AZ PAHALI OLSA MİLLET KUYRUGA GİRERDİ 0 0 Yanıtla
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