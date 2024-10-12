Gaziantep\'te Aile Katliamı

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GAZİANTEP'te, Ahmet Demir, eşi ve 4 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Güzelvadi Mahallesinde meydana geldi. Ahmet Demir, evde eşi ve 4 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra, kendi başına ateş etti. Evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.

GAZİANTEP/ DHA