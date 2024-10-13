Gaziantep'te baba dehşet saçtı: 6 ölü
Baba, eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir kişi, eşi ve 4 çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi 43 Sokak No: 1'de meydana geldi. İddiaya göre, mahallede berberlik yapan Ahmet Demir, 30 yaşındaki eşi Emine Demir, kızı 5 yaşındaki Azra demir, 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen Demir, 11 yaşındaki kızı Medine Demir, 6 yaşındaki kızı Edanur Demir silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Aile Katliamı: 6 Ölü - Son Dakika
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