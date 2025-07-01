Gaziantep'te ATV Sürücüsüne 10 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Gaziantep'te ATV Sürücüsüne 10 Bin TL Ceza

Gaziantep\'te ATV Sürücüsüne 10 Bin TL Ceza
01.07.2025 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te makas atan ATV sürücüsüne 10 bin 260 TL ceza uygulandı, kimliği tespit edildi.

Gaziantep'te trafikte makas atarak seyreden ve saygısızca araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ATV sürücüsüne 10 bin 260 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te, kimliği ve plakası belirlenemeyen bir ATV sürücüsünün trafikte makas atarak seyrettiği ve saygısızca araç kullandığı görüntülerinin sosyal medyada yer alması sonucu Görüntüleri ihbar kabul eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda ATV sürücüsünün kimliği tespit edildi. Sürücüye toplamda 10 bin 260 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Valiliği ise sürücü hakkında yasal işlem başlatılarak idari para cezası uygulandığını açıkladı. Açıklamada, "Trafikte makas atarak seyreden ve saygısızca araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ATV sürücüsü sosyal medyada yayınlanan görüntüleri sonrası Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilmiş, araç sürücüsüne 10 bin 260 TL cezai işlem uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, gaziantep, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Ceza, Atv, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te ATV Sürücüsüne 10 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik fabrikasında feci olay İşçinin bacakları koptu Plastik fabrikasında feci olay! İşçinin bacakları koptu
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum’da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi
’Klima’ cinayetini İranlı trans bireyin itirafı ortaya çıkardı 'Klima' cinayetini İranlı trans bireyin itirafı ortaya çıkardı
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor İşte beklenen satış fiyatı T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yollarını ayırdı
En düşük emekli maaşı için AK Parti harekete geçiyor Tarih verildi En düşük emekli maaşı için AK Parti harekete geçiyor! Tarih verildi
Sirenleri umursamadı, orman yangına giden ekibe yol vermedi Sirenleri umursamadı, orman yangına giden ekibe yol vermedi
İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu

12:42
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
12:22
Tunç Soyer’i o mu şikayet etti Gözlerin çevrildiği Cemil Tugay’dan açıklama var
Tunç Soyer'i o mu şikayet etti? Gözlerin çevrildiği Cemil Tugay'dan açıklama var
11:04
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...
10:06
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
16:43
Annesi öldükten sorna günlerce aç ve susuz kalan bebek polisler tarafından kurtarıldı
Annesi öldükten sorna günlerce aç ve susuz kalan bebek polisler tarafından kurtarıldı
16:40
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor
16:33
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan’ın annesinden yürek yakan paylaşım
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım
16:31
Beşiktaş’a transferini babası bozmuştu Osayi’nin yeni takımını duyurdular
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular
16:31
İzmir’de yangına neden olan iki hata Felaket göz göre göre gelmiş
İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş
16:25
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?
16:21
Kahraman baba, gemiden denize düşen kızını dakikalar süren mücadele sonrası kurtardı
Kahraman baba, gemiden denize düşen kızını dakikalar süren mücadele sonrası kurtardı
16:06
UEFA’dan çoklu kulüp sahipliği davalarına ilişkin karar: 2 takım Avrupa’dan men edildi
UEFA'dan çoklu kulüp sahipliği davalarına ilişkin karar: 2 takım Avrupa'dan men edildi
16:05
Ahmet Misbah Demircan’dan Tunus’ta Türk sanayicilere destek
Ahmet Misbah Demircan'dan Tunus'ta Türk sanayicilere destek
15:58
İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 12:58:56. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te ATV Sürücüsüne 10 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.