Gaziantep'te drift yapan araç sürücüsüne 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte tehlike oluşturan sürücülere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, drift yapan araç sürücüsüne 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı. Araç sürücüsünün belgesine 60 gün süreyle el konuldu. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Drift Yapan Sürücüye Ceza - Son Dakika
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