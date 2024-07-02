Gaziantep'te feci kaza: Tır sürücüsü yanarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te feci kaza: Tır sürücüsü yanarak hayatını kaybetti

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Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen kazada, 2 tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle alev alan tırın sürücüsü yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden şoför morga kaldırılırken, yaralanan diğer sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.07.2024 16:08
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Gaziantep'te feci kaza: Tır sürücüsü yanarak hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep- Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 2 tır çarpıştı. Kazada alev alan tırın sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus-Adana-GaziantepOtoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir tır aynı yönde ilerleyen başka bir tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bir tır alev alarak yanmaya başladı. Araçta sıkışan sürücü ise yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürürken yanan turun sürücüsü yanarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şoför Kahramanmaraş İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer sürücü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te feci kaza: Tır sürücüsü yanarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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