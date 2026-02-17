Gaziantep'te Kuyumcu Soygunu: 1 Kilo Altın Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Kuyumcu Soygunu: 1 Kilo Altın Çalındı

Gaziantep\'te Kuyumcu Soygunu: 1 Kilo Altın Çalındı
17.02.2026 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 3 maskeli soyguncu kuyumcudan 1 kilo altın çaldı, 2'si yakalandı, arama devam ediyor.

Gaziantep'te maskeli ve silahlı 3 soyguncu, girdikleri kuyumcuyu biber gazı ile etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 kilo altını çaldı. Altınlarla kaçan saldırganlardan 2'si polis ekiplerince yakalanırken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kuyumcuya giren maskeli ve silahlı İ.P. (17), İ.P.Ç. (17) ve E.Y.Ç. (17), kuyumcuyu biber gazı ile etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 kilo altını çalarak kaçtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, kuyumcuda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, kaçan saldırgandan İ.P. ve İ.P.Ç.'yi kısa sürede yakaladı. Ekiplerin diğer soyguncu E.Y.Ç. ve çalınan yaklaşık 1 kilo altını arama çalışmaları ise devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Kuyumcu Soygunu: 1 Kilo Altın Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
22:33
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
20:00
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 23:00:14. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Kuyumcu Soygunu: 1 Kilo Altın Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.