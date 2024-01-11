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Gaziantep'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin katil zanlısı yakalandı

Gaziantep'te motosikletiyle seyir halindeyken başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Murat Sever'in katil zanlısı, 4 ay süren çalışmanın ardından tespit edilerek yakalandı. Yakalanan zanlı tutuklandı. Olayın ardından yapılan açıklamada, şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Gaziantep\'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin katil zanlısı yakalandı
11.01.2024 - 08:40,
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Gaziantep'te, motosikletiyle seyir halindeyken başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Murat Sever'in katil zanlısı, 4 ay süren çalışmanın ardından tespit edilerek yakalandı. Yakalanan zanlı tutuklandı.

Olay, 10 Eylül 2023 günü Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle mesai bitimi çalıştığı fabrikadan evine giden Murat Sever (25), bir anda motosikletinin kontrolünü kaybederek devrildi. Çevredeki vatandaşlar, kaza yaptığını düşündükleri Sever için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde Murat Sever'in başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Durumu ağır olan Sever, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Yorgun mermi kurbanı şahsın zanlısı 4 aylık çalışma sonrası yakalandı

Yaşanan olayın ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve çalışmaların ardından Sever'in katil zanlısı olduğu tespit edilen şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "10.09.2023 tarihinde yorgun mermi neticesi bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi olayının şüphelisi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanarak, çıkarıldığı Adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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