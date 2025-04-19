Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadeleye yönelik bir adreste operasyon yaptı. Operasyonda, 795 gram eroin ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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