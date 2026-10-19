Gazimağusa'da okey oynayan 77 yaşındaki adam, üzerine su deposu düşmesi sonucu öldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde bir kahvehanede okey oynayan 77 yaşındaki Abdurrahman Nergiz, demir taşıyıcı profilleri çürüyen su deposunun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde korkunç bir kaza meydana geldi. Maraş bölgesinde bulunan bir kahvehanede okey oynayan 77 yaşındaki Abdurrahman Nergiz'in üzerine su deposu düştü. Binanın ikinci katında bulunan su deposunun, kendisini taşıyan demir profillerin çürümesi nedeniyle bağlantı noktalarından koparak aşağıya düştüğü belirtildi. Deponun altında kalan Nergiz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis soruşturma başlattı

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kahvehanede inceleme yaparken, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.