Gazinoda Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gazinoda Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Geniş Video İzle

Eskişehir'de gazinoda çıkan tartışma sonucunda bir kişi bacağından vurularak yaralandı.

16.12.2024 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazinoda çıkan tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Yaralı şahıs polisten kaçarken yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de gazinoda çıkan tartışma sonucu 1 kişi silahla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Eskişehir- Ankara kara yolu üzerinde bulunan bir gazinoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapanış ednasında gazinoda bulunan şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat I. silahla bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazinoda bulunan Emrah K. ve Cihan G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde olmayan yaralı şahsın bulunması amacıyla polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Bacağından yaralı halde olan Murat I., gazinonun yaklaşık 300 metre ilerisinde polis ekiplerince yaşadığı kovalamaca sonucunda yakalandı. Yaralı şahıs, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca olay yerinden kaçan 1 kişinin yakalanması amacıyla başlatılan çalışmaların da devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Kavga, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazinoda Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:58 Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK’dan açıklama Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:22:06. #1.13#
SON DAKİKA: Gazinoda Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.