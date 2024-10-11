Gaziosmanpaşa'da Sahte İçkiden İki Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziosmanpaşa'da Sahte İçkiden İki Ölüm

Gaziosmanpaşa'da sahte içkiden zehirlenen 6 kişi arasında yer alan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili sahte içki satan tekel bayii mühürlendi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

11.10.2024 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da 2 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

Sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybederken, sahte içki satan tekel bayii mühürlendi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da sahte içki nedeniyle zehirlenen 6 kişiden 2'sinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda tekel bayii mühürlenerek kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışı yapan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde bir kişinin sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisini aldı. Yapılan incelemelerde, zehirlenen Engin T. tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra hayatını kaybettiği tespit edildi. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri 1 ila 9 Ekim arasında benzer şikayetlerle 5 kişinin daha hastanelere başvurduğunu belirledi.

Sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

Hastanede tedavi gören Halim F. de hayatını kaybederken, Hakan T. ve Semih K.'nin tedavileri devam ediyor. Yemliha K. ve Serdar Ş.'nin ise taburcu edildikleri öğrenildi. Olayla ilgili yapılan operasyonda sahte içkilerin satın alındığı iş yerinin sahibi Anıl A. ve Özgür T. ise gözaltına alındı. "Taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Sahte içki satışı yapan bayinin ruhsatı olmadığı ortaya çıktı. Bayi, Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi.

"Burası 10 gündür kapalı"

Olayla ilgili süreci anlatan esnaf Yahya Arslan, "Bizim komşu olarak herhangi bir şeyden haberimiz yoktu. Fakat, polis ekipleri arama yapmak için geldikleri zaman benim de ifademe başvurdular. Sahte alkolden ölenlerin olduğunu duyduk. Burası 10 gündür kapalı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Sahte İçki, Tekel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da Sahte İçkiden İki Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
20:15 Almanya’dan Eurofighter’a yeşil ışık Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık
19:00 Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu
17:37 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın
09:49 ABD’de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:36 Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
09:26 Zehra Güneş’in telefon rehberinden Arda Turan çıktı Zehra Güneş'in telefon rehberinden Arda Turan çıktı
09:22 Komşularına kızan esnaf evinin altına cinsel ilişki ürünleri satılan dükkan açtı Komşularına kızan esnaf evinin altına cinsel ilişki ürünleri satılan dükkan açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 21:57:21. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Sahte İçkiden İki Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.