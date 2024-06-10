Gazipaşa'da yapılan denetimlerde 17 bin TL para cezası kesildi

3.Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube ile Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen ve 100 aracın sorgulandığı asayiş ve trafik denetimlerinde 17 bin TL para cezası kesildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ile Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi asayiş ve trafik denetimlerini sıklaştırarak ilçenin farklı noktalarında kontrollerine devam ediyor. Trafiği tehlikeye düşüren araç sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde ekipler, 100 aracı durdurarak kontrol etti. Uygulamada; ehliyetsiz araç kullanan, yüksek sesle müzik dinleyen, kasksız motosiklet kullanan, tehlikeli şerit değiştiren sürücüler ile plakasız araçlar tespit edildi. Yapılan denetimlerde çeşitli trafik suçlarından araç ve sürücülerine toplam 17 bin TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA