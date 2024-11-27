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Gazipaşa Emniyetine Yeni Araçlar

Gazipaşa Emniyetine Yeni Araçlar

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 8 yeni araç, 6'sı TOGG, teslim edildi. Trafik hizmetleri için kullanılacak.

27.11.2024 15:19
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Gazipaşa'da, İçişleri Bakanlığının desteği ile tahsis edilen sıfır kilometre 8 araç Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. 6'sı yerli üretim TOGG, 8 araç, bir süre emniyet binasının önünde sergilendi.

İçişleri Bakanlığının desteğiyle, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne toplam 8 yeni araç teslim edildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen sıfır kilometre 8 araçtan 6'sı Türkiye'nin yerli üretimi olan TOGG olduğu belirtildi. Araçlar, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının önünde kısa süreliğine sergilenerek vatandaşlara tanıtıldı.

Teslim edilen 6 adet TOGG marka araç, farklı birimlerde kullanılmak üzere görevlendirildi. Araçlardan 2'si Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliğine, 2'si Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine, 2'si ise Gazipaşa Havalimanı ekiplerine tahsis edildi. Diğer iki araçtan biri İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliğine, diğeri ise Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine teslim edildi.

Böylece, ilçeye tahsis edilen tüm araçlar, trafik ekiplerinin görevlerinde kullanılmak üzere planlandı. Bu araçlarla birlikte trafik denetimlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve vatandaşlara daha hızlı hizmet verilmesi amaçlanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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