İsrail ordusunun Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 42 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail, Gazze Şeridi'ne Kurban Bayramı'nda saldırılarını sürdürdü. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun bayramın ilk gününde gerçekleştirdiği saldırılarda en az 42 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı. - GAZZE
Son Dakika › 3.Sayfa › Gazze'de Bayramda İsrail Saldırıları: 42 Ölü - Son Dakika
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