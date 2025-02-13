Gazze'de Can Kaybı 48 Bin 239'a Yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne ateşkese rağmen son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybetmesi ve daha önce yıkılan binaların enkazından 14 kişinin cansız bedeninin çıkarılması sonucu bölgedeki toplam can kaybı 48 bin 239'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Ayrıca ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazında devam eden arama çalışmalarında 14 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybının 48 bin 239'a, yaralı sayısının da 111 bin 676'ya yükseldiği kaydedildi. - GAZZE