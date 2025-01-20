Gazze'de İsrail Ateşi İki Can Aldı - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Ateşi İki Can Aldı

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen çocuğa yardım gelirken, yardım eden de vuruldu.

20.01.2025 22:37
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Gazze Şeridi'nin Refah kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen çocuğa yardım için gelen kişiye İsrail güçleri tarafından ateş açıldı.

Gazze Şeridi'nde dün yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail güçleri saldırılarını sürdürüyor. Gazze Şeridi'nin Refah kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen çocuğa yardım için gelen kişiye de İsrail güçleri tarafından ateş açıldı. Yerel kaynaklar, ölen çocuğun adının Zakaria Hamid Barbakh olduğunu ve Refah'ın merkezindeki Al-Awda Kavşağı'nda İsrail keskin nişancıları tarafından vurulduğunu açıklayarak, yardıma gelen kişiye de İsrail güçleri tarafından ateş açıldığını ifade etti.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, İsrail güçlerinin ateş açması sonucu vurulan çocuğun yerde hareketsiz şekilde yattığı ve yardıma gelen kişiye çocuğu bacağından çektiği sırada ateş açıldığı görüldü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'nde 47 bin 35 kişi hayatını kaybetti, 111 bin 91 kişi de yaralandı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de İsrail Ateşi İki Can Aldı - Son Dakika

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