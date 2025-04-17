Gazze'deki Can Kaybı 51 Bini Aştı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 65'e yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki bombardımanına devam ediyor. Bölgede sivilleri hedef alan İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle bölgede can kaybı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 40 sivilin cansız bedeni ile 73 yaralının getirildiğini, cenazelerden birinin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Filistinli sivile ait olduğunu bildirdi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 51 bin 65'e, yaralı sayısının 116 bin 505'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE