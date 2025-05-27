Gazze'deki Can Kaybı 54 Bini Aştı

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 56'ya, yaralı sayısı 123 bin 129'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarında bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 79 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı ifade edildi. Verilerin ulaşımın zor olması nedeniyle Kuzey Gazze'yi kapsamadığı aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 901'e, yaralı sayısının 10 bin 88'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusunun saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 54 bin 56'ya, yaralı sayısının 123 bin 1290'a yükseldiği ifade edildi. - GAZZE