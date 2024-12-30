Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri 250 bin TL olan 90 bin makaron ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 26 Aralık'ta Gebze'de bir araçta arama yapıldı. Aramada, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 90 bin içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Gebze'de 90 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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