Kocaeli\'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restoranda rehine krizi yaşandı. R.T. isimli saldırgan aralarında husumet olan Mehmet Günaydın'ı kendi işyerinde vurdu.

Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir restoranda meydana gelen olayda R.T., elindeki pompalı tüfekle lokantaya girerek içeride bulunan Mehmet Günaydın'a ateş etti. Göğsünden vurulan Günaydın ağır yaralanırken, R.T. içeridekileri rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekât ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede geniş önlemler aldı. Bir süre kimsenin içeriye girmesine izin vermeyen R.T., ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Günaydın ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ALACAK MESELESİ ÇIKTI

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. R.T'nin, yaklaşık bir yıldır Günaydın'dan alacağı olduğu ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise R.T'nin, olaydan önce sırt çantası ve elindeki pompalı tüfekle restorana yürüdüğü anlar yer aldı.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER