Gelendost'ta Haziran Ayında Emniyet Ekipleri Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika
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Gelendost'ta Haziran Ayında Emniyet Ekipleri Çalışmalarını Sürdürdü

Gelendost'ta Haziran ayı boyunca yapılan emniyet çalışmalarında 2 bin 843 şahıs ve 578 araç sorgulandı, 7 araç trafikten men edildi. Toplamda 384 bin 930 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca bilgilendirme çalışmaları kapsamında 74 vatandaşa KADES, Dolandırıcılık ve Trafik konularında bilgilendirme yapıldı. İş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçuyla ilgili olarak yapılan kamera araştırmaları sonucunda 2 şüpheli yakalandı.

04.07.2024 15:21
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Gelendost'ta emniyet ekiplerinde Haziran ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 2 bin 843 şahıs ve 578 araç sorgulanarak, 7 araç trafikten men edildi. 384 bin 930 TL cezai işlem uygulandı.

Isparta Gelendost İlçe Emniyet Amirliği tarafından Haziran ayı içerisinde birçok çalışma gerçekleştirildi. Yapılan faaliyetler kapsamında; 2 Aranan şahıs yakalandı, yapılan uygulamalarda 2 bin 843 şahıs ve 578 araç sorgulanarak, 7 araç trafikten men edildi. Toplamda 384 bin 930 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca bilgilendirme çalışmaları kapsamında 74 vatandaşa KADES, Dolandırıcılık ve Trafik konularında bilgilendirme yapıldı. İş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçu ile ilgili olarak yapılan kapsamlı kamera araştırmaları neticesinde 2 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada suça konu eşyalar bulunarak müştekiye teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların 1'i tutuklandı. 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gelendost'ta Haziran Ayında Emniyet Ekipleri Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika

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