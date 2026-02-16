Gemlik\'te Korkutan Ev Yangını

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan ev yangını korku dolu anlara neden olurken, ev kullanılamaz hale geldi.

Gemlik ilçesi Yeni Mahalle'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi tamamen sardı. Alevlerin hızla yayılması sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak çevredeki diğer evlere sıçraması önlendi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev tamamen yanarak küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA