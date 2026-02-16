Gemlik'te Korkutan Ev Yangını - Son Dakika
Gemlik'te Korkutan Ev Yangını

Gemlik'te Korkutan Ev Yangını
16.02.2026 13:04
Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan ev yangını korku dolu anlara neden olurken, ev kullanılamaz hale geldi.

Gemlik ilçesi Yeni Mahalle'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi tamamen sardı. Alevlerin hızla yayılması sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak çevredeki diğer evlere sıçraması önlendi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev tamamen yanarak küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Gemlik, Bursa

