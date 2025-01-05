Gemlik\'te Taraftar Kavgasında İki Bıçaklama

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Galatasaray ve Göztepe taraftarları arasında çıkan kavgada 2 Galatasaray taraftarı bıçaklandı. Olaya müdahale eden polis tarafından çok sayıda taraftar gözaltına alınırken, 1 taraftarı bıçaklayan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Süper Lig'de bugün karşılaşacak olan Galatasaray ve Göztepe'nin taraftar grupları Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Kavşağı Terminal karşısındaki dinlenme tesisinde karşılaşınca aralarında önce sözlü atışma, ardından bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Taraftarların birbirine girdiği kavgaya Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Olayda bıçaklanarak yaralanan 2 Galatasaray taraftarı Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, çok sayıda taraftar gözaltına alındı.

Taraftarı bıçakla ağır yaralayan şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan bir taraftarı hayati tehlikeye düşürecek şekilde bıçaklayan Emin K. (23), savcılık tarafından "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmak üzere Gemlik Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Zanlı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, savcılığın karara itiraz etmesi bekleniyor. - BURSA