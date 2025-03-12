Ankara'nın Altındağ ilçesinde E.G. isimli 19 yaşındaki genç kadın, Anafartalar Caddesi'nde yürüdüğü sırada kendisini takip eden ve tacizde bulunan M.E.'yi fark etti.
E.G., 64 yaşındaki M.E.'yi yakalayıp bağırarak çevredekilerden polis çağırmasını istedi. E.G., şüpheliyi montundan tutup, polis ekibinin geleceği noktaya doğru götürdü. Çevrede toplananlar da şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli, bölgeye gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.
E.G.'nin, M.E.'yi polis noktasına götürmesi ve çevrede toplananların tepkileri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Genç kadın tacizcisini yakalayıp polise teslim etti - Son Dakika
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