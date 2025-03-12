Genç kadın tacizcisini yakalayıp polise teslim etti - Son Dakika
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Genç kadın tacizcisini yakalayıp polise teslim etti

Ankara'da, 19 yaşındaki bir kadın, caddede yürürken kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği 64 yaşındaki bir erkeği yakalayıp, polise teslim etti. Olay, Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Genç kadın, kendisini takip edip taciz eden şüpheliyi fark etti ve onu yakalayıp polis çağırdı. Çevrede toplananlar da şüpheliye tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

12.03.2025 18:49
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde E.G. isimli 19 yaşındaki genç kadın, Anafartalar Caddesi'nde yürüdüğü sırada kendisini takip eden ve tacizde bulunan M.E.'yi fark etti.

TACİZCİSİNİ YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ

E.G., 64 yaşındaki M.E.'yi yakalayıp bağırarak çevredekilerden polis çağırmasını istedi. E.G., şüpheliyi montundan tutup, polis ekibinin geleceği noktaya doğru götürdü. Çevrede toplananlar da şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli, bölgeye gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

E.G.'nin, M.E.'yi polis noktasına götürmesi ve çevrede toplananların tepkileri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Altındağ, Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Genç kadın tacizcisini yakalayıp polise teslim etti - Son Dakika

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