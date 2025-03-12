Genç kadın tacizcisini yakalayıp polise teslim etti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde E.G. isimli 19 yaşındaki genç kadın, Anafartalar Caddesi'nde yürüdüğü sırada kendisini takip eden ve tacizde bulunan M.E.'yi fark etti.

TACİZCİSİNİ YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ

E.G., 64 yaşındaki M.E.'yi yakalayıp bağırarak çevredekilerden polis çağırmasını istedi. E.G., şüpheliyi montundan tutup, polis ekibinin geleceği noktaya doğru götürdü. Çevrede toplananlar da şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli, bölgeye gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

E.G.'nin, M.E.'yi polis noktasına götürmesi ve çevrede toplananların tepkileri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.