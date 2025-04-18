Genç Kız 4. Kattan Düştü

Esenyurt'ta genç kız 4'üncü katın penceresinden düştü... O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta henüz bilinmeyen nedenle genç bir kız, 4 katlı bir binanın en üst katının penceresinden düştü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ağır yaralanan genç kızın düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mehterçeşme Mahalesi 1871 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu Meryem S. isimli genç bir kız, 4 katlı binanın en üst katının penceresinden düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın girişinde bulunan marketin tentesine çarptıktan sonra yere düşen genç kız, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, genç kızın penceren düştüğü anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.