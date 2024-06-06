Kayseri'de Genç Kız Arkadaşını Döven Ailesinin Evinin Ateşe Verilmesi - Son Dakika
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Kayseri'de Genç Kız Arkadaşını Döven Ailesinin Evinin Ateşe Verilmesi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir genç, iddiaya göre kız arkadaşını döven ailesinin evini ateşe verdi. Olayda 4 kişi dumandan etkilendi. Polis ekipleri, yangını söndürdükten sonra A.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

06.06.2024 21:10
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir genç iddiaya göre, kız arkadaşı döven ailesinin evini ateşe verdi. Olayda 4 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Ferman Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana gelen olayda; A.P. (17) iddiaya göre ailesinin kız arkadaşını dövdüğünü öğrendi. Eve gelen A.P. burada ailesi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.P. ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yangında dumandan etkilenen 4 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, ekipleri A.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Genç Kız Arkadaşını Döven Ailesinin Evinin Ateşe Verilmesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Genç Kız Arkadaşını Döven Ailesinin Evinin Ateşe Verilmesi - Son Dakika
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