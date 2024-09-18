Giresun\'da Trafik Kazası Tatbikatı

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Giresun'un Dereli yolu üzerinde trafik kazalarına karşı farkındalığı artırmak ve acil durum ekiplerinin yetkinliğini pekiştirmek amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. Giresun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde düzenlenen tatbikatta 94 kişilik ekip, senaryo gereği gerçekleşen zincirleme trafik kazasına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etti.

AFAD, UMKE, itfaiye, MEM AKUB, Çotanak Off Road, polis ve sağlık ekiplerinin katıldığı tatbikat, gerçeği aratmayan sahnelerle göz doldurdu. Senaryo gereği Dereli yolu üzerinde zincirleme trafik kazasında bir araç da Aksu Deresi'ne uçtu. Araçtaki bazı kişilerin ağır yaralanıp otomobilde sıkışması ve bazı yaralıların da Aksu Deresi'nde kaybolması üzerine olay yerine sağlık personeli ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibinin kazaya müdahale edilebilmesi için yolu ulaşıma kapattığı ve sağlık ekipleri tarafından yaralıların hastaneye sevk edildiği tatbikat adeta gerçeğini aratmadı. Derede kaybolan vatandaşlar için ise arama çalışmaları yapıldı. Hastaneye sevk edilen hastalar, hastane bahçesinde kurulan triyaj çadırında tedavi altına alındı. Senaryo gereği hastanede olay çıkartan bir grup yaralı yakınına ise güvenlik görevlileri müdahale etti.

94 kişilik ekiple tatbikat yapıldı

Giresun AFAD Şube Müdür Vekili Yücel Hendekçi yaptığı açıklamada, "AFAD'ın koordinesinde akreditasyonlu sivil toplum kuruluşlarının ortak kabiliyetini artırmak amacıyla Hastane Afet Planı kapsamında 94 kişilik bir ekiple yapılan bir tatbikattı. Senaryo gereği zincirleme bir trafik kazasında 19 kişi yaralandı, 4 kişi ise dereye fırlayarak kayboldu. Biz de bu tür durumlara karşı hazırlıklı olmak istiyoruz. İlimizde meydana gelen tüm sıkışmalı trafik kazalarına müdahale etmekteyiz" dedi. - GİRESUN