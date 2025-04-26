Giresun'da Yangınla Birlikte Cinayet İhbarı

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Ortaköy köyünde çıkan ev yangını ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, içeride silahla vurulmuş bir erkek cesedi buldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaköy köyünde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ekipler evin içinde bir erkek şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 40 yaşlarında Selim Menteşe olduğu ve tabancayla vurulduğu tespit edildi. Olay yerine yapılan ilk incelemenin ardından Menteşe'nin cesedi detaylı inceleme için Adli Tıp'a gönderilerek inceleme başlatıldı.

Yangın ve ölüm olayıyla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. - GİRESUN