Göçmen Kaçakçılarına Yönelik Operasyondan Çarpıcı Detaylar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Göçmen Kaçakçılarına Yönelik Operasyondan Çarpıcı Detaylar

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kalkan-25' operasyonunda, göçmen kaçakçılarının yabancı ülkelere sığınma talep eden kişilere sahte belgeler üreterek kargo ile gönderdikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda sahte pasaport, sahte mahkeme tutanakları, sahte sağlık raporları ve diğer sahte evraklar ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

04.07.2024 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyondan çarpıcı detaylar

İnsan kaçakçılarına yönelik yürütülen "Kalkan-25" operasyonlarına ilişkin ayrıntılara ulaşıldı, şebeke üyelerinin yabancı ülkelere sığınma talep eden ve iltica başvurusu yapmak isteyen kişilere sahte belgeler üreterek kargo ile yolladıkları tespit edildi

İSTANBUL - Göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Kalkan-25" operasyonlarının İstanbul detaylarına ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'deki düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan çalışmalarda, bazı şüphelilerin, yasal veya yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine giden ve o ülkelerde sığınma talebinde bulunan kişilere, sahte sağlık raporları ve çeşitli üye kartları temin ettikleri belirlendi.

- Paketler içerisine gizlenmiş 477 kargoyu Avrupa'ya göndermişler

Başka ülkelerde 'iltica' statünde olmak ve siyasi sığınma hakkı elde etmek için tasarlanan sahte evrakların, çeşitli paketler içerisine gizlendiği ve bu yöntemle 477 kargonun Avrupa ülkelerine gönderildiği saptandı.

Şebeke üyelerine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Suç ağının fertlerine yönelik İstanbul'da belirlenen 4 ayrı adrese operasyon gerçekleştiren göçmen polisi, 2'si Türk 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

- Sahte UYAP mahkeme tutanakları

Bu şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda Almanya, Belçika, Hollanda, Yunanistan ve Fransa'ya ait 227 sahte pasaport, asılsız olduğu saptanan sahte UYAP mahkeme tutanakları, Türkiye'de işkence gördüklerine dair sahte sağlık raporları, eşcinsel üye kartları, farklı terör örgütleri ile iltisaklı çeşitli vakıf ve derneklere ait üye kartları, sahte evrak yapımında kullanılan cihazlar, kira sözleşmeleri, sahte gemi adamı sertifikaları ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

- Soruşturmanın geçmişi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 haftadır süren ve "Kalkan-25" adı verilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 100 operasyon düzenlendiğini açıklamış, söz konusu soruşturma kapsamında 149 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, 42'sinin tutuklandığını ilan etmişti. Bu kişilerin 21'i hakkında adli kontrol kararı verildiği açıklanan soruşturma çerçevesinde diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiğini aktarmıştı.

Yerlikaya, "Ayrıca 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Ülkemizin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz" şeklinde ifadelerle sözlerini noktalamıştı.

Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, Göçmen, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Göçmen Kaçakçılarına Yönelik Operasyondan Çarpıcı Detaylar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:08 Gol sevinci sonrası UEFA’nın soruşturma başlattığı Merih Demiral’dan yeni paylaşım: Yüksel Türk Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
22:40 Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi
21:55 Beyaz Saray’dan açıklama geldi Joe Biden yarıştan çekiliyor mu Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yarıştan çekiliyor mu?
21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
21:28 Ankara’da iş adamı Nihat Karaarslan’a silahlı saldırı: 2 yaralı Ankara'da iş adamı Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı: 2 yaralı
21:27 Tarih verildi Sıcaktan bunalan İstanbul’a sağanak yağış uyarısı Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
20:05 Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 00:26:02. #1.12#
SON DAKİKA: Göçmen Kaçakçılarına Yönelik Operasyondan Çarpıcı Detaylar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement