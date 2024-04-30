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Göçmen kaçakçısı tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da aracında kaçak 3 Afgan yakalanan ve göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan M.Y. idaresindeki lüks cip içinde Afganistan uyruklu 3 kişi ele geçirildi. İstanbul'da ikamet ettiği öğrenilen araç sürücüsü M.Y.'nin Afganistan uyruklu 4 kişiyi Erzurum'da aracına alıp para karşılığında Çanakkale'ye götürmek için anlaştığı ve 1 kişinin Trabzon'da araçtan indiği, 3 kişi ile yoluna devam ettiği öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y. "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yakalanan 3 Afgan göçmenin ise sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.