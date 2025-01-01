Gönen\'de Trafik Kazası: İki Yaralı

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Balıkesir'in Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde, Kızılay Caddesi ile Mehmet Efendi Caddesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

Kaza, 48 yaşındaki Ö.G.'nin kullandığı 39 SF 250 plakalı otomobil ile 23 yaşındaki Ö.Z. yönetimindeki 10 AIM 898 plakalı motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki M.T. motosikletten düşerek yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR