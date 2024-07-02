Gümrük Muhafaza ekipleri Kapıkule'de uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika
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Gümrük Muhafaza ekipleri Kapıkule'de uyuşturucuya geçit vermedi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen iki araca yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 244 kilogram esrar ele geçirdi. Gümrük Muhafaza ekipleri, narkotik risk analizleri sonucunda şüpheli görülen tırları takibe aldı ve detaylı arama sonucunda uyuşturucu madde bulundu. Soruşturma ise Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

02.07.2024 19:36
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Gümrük Muhafaza ekipleri Kapıkule'de uyuşturucuya geçit vermedi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen iki araca yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 244 kilogram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından sürdürülen narkotik risk analizleri kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen iki tır riskli görülerek mercek altına alındı.

244 kilogram esrar cinsi uyuşturucu yakalandı

Gümrüklü sahadaki hareketleri anbean izlenen tırlar Ticaret Bakanlığı sistemleri üzerinden analiz edilerek takip derinleştirildi. X-ray taramasında şüpheli alanlar tespit edilen tırlar üzerinde Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından dikkatli ve detaylı arama gerçekleştirildi. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı arama ve kontroller neticesinde, araçların farklı noktalarına ve yasal yükün içerisine profesyonelce gizlenmiş vaziyette yaklaşık toplam 244 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Her iki yakalamaya ilişkin soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümrük Muhafaza ekipleri Kapıkule'de uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika

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