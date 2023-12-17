Güngören'de özel bir hastanede yangın paniği

İSTANBUL - Güngören'de bulunan özel bir hastanenin lazer epilasyon odasından yangın çıktı. Dumanların yükseldiği ve paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 12: 30 sıralarında Güngören Haznedar Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanenin en üst katında bulunan lazer epilasyon odasından yangın çıktı. Hastane çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası hastanenin en üst katındaki bölümde maddi hasar meydana geldi. Yangın esnasında oluşan panik, yangının tamamen söndürülmesinin ardından sona erdi.

Yangını gören İrem Talu, " Ben o esnada mağaza içerisindeydim. İçeriye dumanlar gelince fark ettim. Dışarı çıkınca zaten trafik kapalıydı. O esnada çok korktuk. Hastalar içerideydi. Patlama sesi duymadım ama yangın esnasında camlar kırıldı" dedi.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.