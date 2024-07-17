Güzellik salonuna silahlı saldırı: Son bir ayda 3'üncü kez kurşunlandı - Son Dakika
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Güzellik salonuna silahlı saldırı: Son bir ayda 3'üncü kez kurşunlandı

Güzellik salonuna silahlı saldırı: Son bir ayda 3\'üncü kez kurşunlandı

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir güzellik salonu, motosikletli iki şahıs tarafından kurşunlandı. Aynı işyeri son bir ay içinde 2 kez daha mermilerin hedefi olurken, yaşanan silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, saldırganlar kayıplara karıştı. Aynı güzellik salonu son bir ayda 3 kez kurşunlanmıştır.

17.07.2024 18:42
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Güzellik salonuna silahlı saldırı: Son bir ayda 3'üncü kez kurşunlandı

Esenyurt'ta motosikletli şahıslar güzellik merkezini kurşunladı; o anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir güzellik salonu, motosikletli iki şahıs tarafından kurşunlandı. Aynı işyeri son bir ay içinde 2 kez daha mermilerin hedefi olurken, yaşanan silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Koza Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz motosikletli iki şahıs, İran uyruklu bir ailenin işlettiği güzellik salonunu kurşunladı. 4 merminin isabet ettiği işyerinde şans eseri kimse yaralanmazken, olayın ardından saldırganlar kayıplara karıştı.

Aynı güzellik salonu 3'üncü kez kurşunlandı

Dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından tekrar kurşunlanan güzellik salonunda maddi hasar oluştu. Aynı işyerinin son bir ayda iki kez daha kurşunlandığı öğrenildi. Dün akşam yaşanan silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güzellik salonuna silahlı saldırı: Son bir ayda 3'üncü kez kurşunlandı - Son Dakika

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