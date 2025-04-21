Hablemitoğlu Davası'nda Duruşma Devam Ediyor

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de öldürülmesine ilişkin dava görülmeye devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ile taraf avukatları hazır bulundu. Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan hükümlü Enver Altaylı, cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı, Hablemitoğlu'nun Atatürkçü Düşünce Derneği'nde (ADD) katıldığı konferansın görüntülerindeki şüphelilerin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıya yanıt gelmediğini bildirdi.

Duruşmada söz alan sanıklardan Fikret Emek, "Bu dava ne zamana kadar sürecek. Adli kontrolün hafifletilmesini istiyorum" ifadelerinde bulundu.

Söz alan sanık Aydın Köstem ise, "Ayağında sadece elektronik kelepçe olan benim. Çok mağdurum kaldırılmasını talep ediyorum" dedi. Duruşmada söz alan sanık avukatları da mahkeme heyetinden adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Duruşmada beyanların ardından Cumhuriyet savcısı, Hablemitoğlu ailesinin cinayetteki asli faillerin belirlenmesi için yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararının verilmesi sonrasında bu kararın kaldırıldığı hatırlatılarak soruşturma işlemlerinin tamamlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına süre verilmesi istendi. Savcı sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin, diğer sanıkların da adli kontrolünün devamına karar verilmesini istedi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanıklardan Nuri Gökhan Bozkır, "Aleyhime delil yokken ve lehime bazı deliller olmasına rağmen halen neden tutukluyum? Bu durum adalet algısına zarar veriyor" dedi.

Verilen 1 saatlik aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Bozkır'ın tutukluluk halinin, diğer sanıkların da adli kontrolünün devamına karar vererek duruşmayı 27 Haziran'a erteledi. - ANKARA