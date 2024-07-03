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Hacet bayramında ipler gerildi: Jandarma kavgayı önledi

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde birçok köyde yapılan binlerce kişinin katıldığı hacet bayramlarında yapılan geleneksel güreşlerde ipler gerildi. Kazananın kim olduğu konusunda sözlü tartışmaların yaşandığı güreş müsabakasında jandarma ekipleri araya girerek kavga çıkmasını engelledi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan köylerin hacet bayramı etkinlikleri sürüyor. Bulanık ve Mangırlar köyünün ortak yaptığı hacet bayramı etkinliğine binlerce kişi katıldı. Hacet bayramında duaların edilmesinin ardından bayram yapılması için ayrılan alanda yemek ikramı yapıldı. Yemeğin ardından geleneksel güreş organizasyonuna geçildi. 7'den 70'e her yaş kategorisinin kıyasıya yarıştığı güreş müsabakaları renkli anlara sahne oldu. Güreş müsabakalarının devam ettiği esnada iki genç birbirini yenmek için ter döktü. Kazananın kim olduğu tartışmalara neden oldu. Taraflar arasında ipler gerildi. Sözlü tartışmaların yaşandığı olayda jandarma ekipleri olaya müdahale ederek kavga çıkmasını engelledi.