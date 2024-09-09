İslahiye'de Minibüs ve Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

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Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Nurdağı- Hatay karayolu İslahiye Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Y. yönetimindeki 27 VY 199 plakalı hafif ticari araç ile Duhan Ç. idaresindeki 34 CZE 492 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve her iki araçta yolcu olarak bulunan Uğur Efe Y. ile Aykut K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.