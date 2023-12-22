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Hakkari Yüksekova'da Minibüs Greydere Çarptı - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da Minibüs Greydere Çarptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kaygan yolda duramayan minibüsün greydere çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi. Kaza sonucunda kimse yaralanmazken, minibüste maddi hasar oluştu. Yetkililer, yoğun kar ve sisten dolayı sürücülerin buzlanma ve hız seviyelerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Hakkari Yüksekova\'da Minibüs Greydere Çarptı
22.12.2023 - 19:40,
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Kaygan yolda durmayan minibüs greydere çarptı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaygan yolda duramayan minibüsün greydere çarpması sonu maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere kaza, akşam saatlerinde ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 D 0019 plakalı minibüs, kar yığışından dolayı kayganlaşan yolda duramayınca kar temizleme çalışması yapan greydere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında kimse yaralanmazken minibüste maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yetkililer, yoğun kar ve sisten dolayı yollarda olan sürücüleri buzlanma ve hız seviyelerine dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA
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