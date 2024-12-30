Hakkari Valisi\'nden Dolandırıcılık Uyarısı

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Hakkari Valisi Ali Çelik, sosyal medya üzerindeki dolandırıcılığın arttığını belirterek, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Vali Ali Çelik başkanlığında; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz'nın katılımıyla 2024 yılı asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. Burada konuşan Vali Ali Çelik, Hakkari'de terör olaylarının yaşanmadığını belirterek, il merkezi ve ilçelerin huzurunu yaşadığını söyledi. Vali Çelik, "Geçen yıla oranla hırsızlık olaylarında yüzde 55 azalma var. 161 şahıs kolluk birimlerimiz tarafından yakalanmıştır. Geçen yıllara oranla dolandırıcılık olaylarında yüzde 32'lik bir artış var. Bu da sosyal medya üzerinde yapılan dolandırıcılık, kimlik bilgilerini alarak veya kendilerini hakim, savcı ve polis tanıtarak yapılan dolandırıcılıktır. Halkımızdan isteğimiz kendini devlet görevlisi olarak tanıtan kişilere itimat etmemesidir. Vatandaşlarımızdan ricamız budur. Ayrıca kurumsal olmayan sosyal medyada kesinlikle alışveriş yapmayın" dedi.

"Başımızın belası olan en büyük tehditlerden bir tanesi olan uyuşturucu ile mücadelemiz devam ediyor" diyen Vali Çelik, "542 kişiye işlem yapılmış. 63 şahıs ise tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığıyla da mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yıla göre azalma meydana gelmiştir" diye konuştu. - HAKKARİ