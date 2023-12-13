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Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı - Son Dakika
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Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın İsrail tanklarını roketlerle vurduğu görüldü.

13.12.2023 - 23:23,
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ilerleyen İsrail'e ait çok sayıda tankı ve zırhlı aracı vurdu. İsabet alan tankların alev alev yandığı anlar ise kameralara yansıdı.

Kassam savaşçıları Gazze'yi işgale gelen İsrail tanklarını havaya uçurdu

İSRAİL TANKLARINI İMHA ETTİLER

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 68'inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor. Kassam Tugayları, Han Yunus ve Zeytun Mahallesi'nde İsrail güçlerine silahlı ve roketli saldırılara ait yeni görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın çok sayıda İsrail tankını roketlerle vurduğu görüldü.

Hamas'ın İsrail'e karşı saldırılarına dair yeni görüntüler paylaşıldı

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı operasyon düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hamas'ın İsrail'e karşı saldırılarına dair yeni görüntüler paylaşıldı

GAZZE'DE CAN KAYBI 18 BİN 608'E YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 283 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Hamas'ın İsrail'e karşı saldırılarına dair yeni görüntüler paylaşıldı

7 EKİM'DEN BU YANA 444 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 115'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 444 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Hamas'ın İsrail'e karşı saldırılarına dair yeni görüntüler paylaşıldı

ÇATIŞMALARA İNSANİ ARA

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Hamas'ın İsrail'e karşı saldırılarına dair yeni görüntüler paylaşıldı

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Kassam Tugayları, Gazze\'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
Kaynak: İHA
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Filistin, İsrail, Hamas, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı - Son Dakika
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