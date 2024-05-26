Hamas, İsrail askerlerini esir aldığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hamas, İsrail askerlerini esir aldığını açıkladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki bir tünelde pusuya düşürüldüğünü ve esir alındığını açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri ise bu iddiaları yalanladı. Ateşkes müzakereleri için henüz belirlenmiş bir tarih bulunmamaktadır.

26.05.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki bir tünelde pusuya düşürüldüğü belirtilirken, "İsrail askerleri esir alındı" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve kara operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Bölgenin dört bir yanını bombalarla hedef alan İsrail ordusu, sivillerin sığındığı yerleşim yerlerine baskın ve saldırılar düzenliyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, bölgenin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yaşanan çatışmalar sırasında İsrail askerlerinin esir alındığını belirtti. Kaç askerin esir alındığına ilişkin bilgi vermeyen Ubeyde, "Savaşçılarımız İsrail güçlerini bir tünelin içinde pusuya düşürdükten sonra geri çekildi" ifadelerini kullandı. Ubeyde, bazı İsrail askerlerinin öldüğünü ve yaralandığını da sözlerine ekledi.

Kassam Tugayları, İsrailli yaralı bir askerin tünelde sürüklendiği anları paylaştı. Görüntülerde, İsrailli askere ait olduğu düşünülen asker kıyafetleri ve tüfek de yer aldı.

İsrail yalanladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, Hamas'ın iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Askerlerin kaçırıldığı herhangi bir olayın söz konusu değil" denildi.

Ateşkes müzakereleri için "bir tarih yok"

İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea'nın esir takası ve ateşkes görüşmelerini ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIAI) Başkanı William Burns ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile önümüzdeki hafta devam etme kararı aldığı iddia edildi. İsmi açıklanmayan bir yetkilinin iddiasına göre, Mısır ve Katar'ın öncülüğünde ve ABD'nin aktif katılımıyla yeni öneriler temelinde müzakerelerin önümüzdeki hafta tekrar başlamasına karar verildi.

Hamas'lı yetkili ise iddiaları yalanlayarak, "Belirlenmiş herhangi bir tarih yok" dedi. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamas, İsrail askerlerini esir aldığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:57 Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil
10:49 Sinan Ateş’in arkadaşından Olcay Kılavuz’la ilgili bomba iddia Sinan Ateş'in arkadaşından Olcay Kılavuz'la ilgili bomba iddia
10:46 Türkiye’nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim
10:34 Ali Koç’un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik
02:11 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
10:57 Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
10:37 Rusya, Harkiv’de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı Rusya, Harkiv'de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı
09:55 Kastamonu’daki dönercilerden ’’Döneri biz icat ettik’’ çıkışı Fotoğrafla savundular Kastamonu'daki dönercilerden ''Döneri biz icat ettik'' çıkışı! Fotoğrafla savundular
09:54 Cannes’ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti Cannes'ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti
09:24 Kısırlaştırma çözüm mü Yavaş’ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu
09:14 Trabzon’da fındığa ve çaya alternatif ürün Salebin kilosu bin 500 TL’den satılıyor Trabzon'da fındığa ve çaya alternatif ürün! Salebin kilosu bin 500 TL'den satılıyor
09:10 Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 12:33:29. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas, İsrail askerlerini esir aldığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement