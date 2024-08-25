Hamas, Tel Aviv'i roketle hedef aldı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'i M90 roketiyle hedef aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 324 gündür devam ederken, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'i M90 roketiyle hedef aldı. Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, saldırının İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına ve Filistin halkının kasıtlı olarak yerlerinden edilmesine tepki olarak düzenlendiği ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinden ateşlenen bir roketin Tel Aviv'deki Rishon Lezion'da açık bir alana düştüğünü açıkladı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, roket saldırısı nedeniyle sirenlerin devreye girdiği belirtilerek, bir kadının sığınağa doğru kaçarken yaralandığı aktarıldı. - GAZZE