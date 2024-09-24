Hamile Kadına Şiddet Davası Başladı - Son Dakika
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Hamile Kadına Şiddet Davası Başladı

Akhisar'da hamile kadını döven sanığın 6,5 yıl hapisle yargılanmasına başlandı. Duruşma ertelendi.

24.09.2024 17:22
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Hamile kadını sokak ortasında döven şahsın yargılanmasına başlandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadığı çocuğunun annesi olan 5,5 aylık hamile kadını sokak ortasında döven adamın 6 buçuk yıl hapis talebiyle yargılanmasına başlandı

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadığı 5,5 aylık hamile kadını sokak ortasında sopayla darp eden Yılmaz Akman'ın 6 buçuk yıl hapis cezası ile yargılanmasına başlandı. Çok sayıda avukat tarafından temsil edilen Mağdur Sude Naz A. ile görgü tanıklarının dinlendiği duruşmada sanık Yılmaz Akman'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken duruşma 18 Ekim tarihine ertelendi.

16 Ağustos tarihinde Akhisar ilçesinde meydana gelen olayda, birlikte yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Akman ile Sude Naz A. sokakta tartışmaya başladı. Kendisinden kaçmaya çalışan Sude Naz A.'yı çay ocağı önünde yakalayan Yılmaz Akman, hamile olan kadına çocuğunun ve vatandaşların gözü önünde şiddet uygulamaya başladı. Elindeki sopayla defalarca Sude Naz A.'ya vuran Yılmaz Akman daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenince olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen ve 18 suç kaydı bulunan Yılmaz Akman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık Yılmaz Akman'ın ceza davasına bugün Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesinde başlandı. Sanık Yılmaz Akman ile görüntülü sistem SEGBİS ile cezaevinden mahkemeye bağlantı kurulurken, Manisa Baro temsilcileri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı avukatlar da duruşmayı takip etti.

Sanık Yılmaz Akman verdiği ifadesinde o gün olayı alkolün etkisi ile yaptığını ve pişman olduğunu belirtirken, Sude Naz ise yaptığı Yılmaz Akman'ın kendisiyle 4 yıllık dini nikahlı olarak yaşadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve kendi aralarında dini nikahın olmadığını ve bir yıl önce ayrı evlerde yaşamaya başladıklarını anlattı. Sude Naz A, "Bir sene öncesi öne kadar ayrı evlerde yaşamaya başladık. Engelli olan oğlumla beraber o gün çarşıya çıkmıştık. Bizim yanımıza geldi sonra abisine bizi eve bırakır mısın dedim. O gün köye gitmemizi istedi ısrar etti bunun üzerine araçtan indim ve bu olay gerçekleşti. Tutukluluk halinin devamını istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti diğer görgü tanıklarının dinlenmesi ve adli tıptan gelecek olan rapor için duruşmayı 18 Ekim tarihine ertelerken, sanık Yılmaz Akman'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Akhisar 8 Mart Kadın Dayanışma Başkanı Ayşen Uçar, duruşma sonunda davaya müdahil olmak için başvuruda bulunduklarını ve duruşmanın takipçisi olduklarını söyledi.

CHP Akhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Güven de duruşmayı takip ettiklerini belirterek, kadına karşı her türlü şiddetin karşısında olduklarını ve davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Duruşma sonrası bir açıklama yapan Manisa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Fatih Meriç, "Mağdur Sudenaz Atak'ın duruşması yapıldı sanık savunması ve mağdur beyanları alındı görgü tanığı dinlendi, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi gelecek celse 2 tanık daha dinlenecek, adli tıptan gelecek raporun dönüşü bekleniyor, yeni duruşma tarihi 18 Ekim, Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak katılma talebimizi mahkemeye ilettik davanın takipçisi olacağız." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hamile Kadına Şiddet Davası Başladı - Son Dakika

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